TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "(TCMB'deki görev değişiklikleri) Bu arkadaşlar faiz indirildiğinde de faiz artırıldığında da burada görev yaptılar"
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "(TCMB'deki görev değişiklikleri) Bu arkadaşlar faiz indirildiğinde de faiz artırıldığında da burada görev yaptılar"
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu : "(TCMB'deki görev değişiklikleri) Bu arkadaşlar faiz indirildiğinde de faiz artırıldığında da burada görev yaptılar"
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Merkez Bankasını yanlış bir şekilde eleştirmek doğru değil. Bu anlamda herkesi daha sağduyulu olmaya çağırıyorum"
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Merkez Bankasının bütün rakamları nettir, bunların üzerine spekülasyon yapmak bu ülkeye zarar verir"
Son dakika: Merkez Bankası Başkanı görevden almalarla ilgili suskunluğunu bozdu: Bir kısmı bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi