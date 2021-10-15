TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Merkez Bankasını yanlış bir şekilde eleştirmek doğru değil. Bu anlamda herkesi daha sağduyulu olmaya çağırıyorum"

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Merkez Bankasının bütün rakamları nettir, bunların üzerine spekülasyon yapmak bu ülkeye zarar verir"

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı görevden almalarla ilgili suskunluğunu bozdu: Bir kısmı bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi