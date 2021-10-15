TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: 'Merkez Bankasını yanlış bir şekilde eleştirmek doğru değil. Bu anlamda herkesi daha sağduyulu olmaya çağırıyorum' - Haberler Ekonomi
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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Merkez Bankasını yanlış bir şekilde eleştirmek doğru değil. Bu anlamda herkesi daha sağduyulu olmaya çağırıyorum"

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu:

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Merkez Bankasını yanlış bir şekilde eleştirmek doğru değil. Bu anlamda herkesi daha sağduyulu olmaya çağırıyorum"

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu : "Merkez Bankasını yanlış bir şekilde eleştirmek doğru değil. Bu anlamda herkesi daha sağduyulu olmaya çağırıyorum"

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: '(TCMB'deki görev değişiklikleri) Bu arkadaşlar faiz indirildiğinde de faiz artırıldığında da burada görev yaptılar'

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "(TCMB'deki görev değişiklikleri) Bu arkadaşlar faiz indirildiğinde de faiz artırıldığında da burada görev yaptılar"

 TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: 'Merkez Bankasının bütün rakamları nettir, bunların üzerine spekülasyon yapmak bu ülkeye zarar verir'

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Merkez Bankasının bütün rakamları nettir, bunların üzerine spekülasyon yapmak bu ülkeye zarar verir"
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Haber: TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: 'Merkez Bankasını yanlış bir şekilde eleştirmek doğru değil. Bu anlamda herkesi daha sağduyulu olmaya çağırıyorum' - Haberler Ekonomi
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