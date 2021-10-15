TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Merkez Bankasını yanlış bir şekilde eleştirmek doğru değil. Bu anlamda herkesi daha sağduyulu olmaya çağırıyorum"
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Merkez Bankasını yanlış bir şekilde eleştirmek doğru değil. Bu anlamda herkesi daha sağduyulu olmaya çağırıyorum"
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu : "Merkez Bankasını yanlış bir şekilde eleştirmek doğru değil. Bu anlamda herkesi daha sağduyulu olmaya çağırıyorum"
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri