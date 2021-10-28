TCMB Başkanı Şahap Kavcığlu: "Gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda da gerek güncel enflasyon gerçekleşmeleri gerekse enflasyon beklentileri... - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TCMB Başkanı Şahap Kavcığlu: "Gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda da gerek güncel enflasyon gerçekleşmeleri gerekse enflasyon beklentileri...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
TCMB Başkanı Şahap Kavcığlu:

TCMB Başkanı Şahap Kavcığlu: "Gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda da gerek güncel enflasyon gerçekleşmeleri gerekse enflasyon beklentileri hedeflerin üzerinde seyrediyor.

TCMB Başkanı Şahap Kavcığlu: "Gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda da gerek güncel enflasyon gerçekleşmeleri gerekse enflasyon beklentileri hedeflerin üzerinde seyrediyor. Bununla birlikte enflasyonun 2022 yılı sonunda hedeflere yaklaşacağını öngörüyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Son dakika haberleri... TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Ticari kredi faiz oranlarındaki düşüşün etkisiyle önümüzdeki dönemde krediler sabit sermaye yatırımlarını daha fazla...

Son dakika haberleri... TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Ticari kredi faiz oranlarındaki düşüşün etkisiyle önümüzdeki dönemde krediler sabit sermaye yatırımlarını daha fazla...

 Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden işlem görüyor

 Güne yükselişle başlayan dolar 9,56'dan alıcı buluyor

Güne yükselişle başlayan dolar 9,56'dan alıcı buluyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title