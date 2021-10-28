TCMB Başkanı Şahap Kavcığlu: "Gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda da gerek güncel enflasyon gerçekleşmeleri gerekse enflasyon beklentileri...
TCMB Başkanı Şahap Kavcığlu: "Gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda da gerek güncel enflasyon gerçekleşmeleri gerekse enflasyon beklentileri hedeflerin üzerinde seyrediyor.
TCMB Başkanı Şahap Kavcığlu: "Gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda da gerek güncel enflasyon gerçekleşmeleri gerekse enflasyon beklentileri hedeflerin üzerinde seyrediyor. Bununla birlikte enflasyonun 2022 yılı sonunda hedeflere yaklaşacağını öngörüyoruz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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