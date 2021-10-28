TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Ters dolarizasyon gerçekleşiyor, şu ana kadar 40 milyar dolara yakın döviz tevdiat hesaplarından çözülme var."
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Ters dolarizasyon gerçekleşiyor, şu ana kadar 40 milyar dolara yakın döviz tevdiat hesaplarından çözülme var."
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Ters Dolarizasyon gerçekleşiyor, şu ana kadar 40 milyar dolara yakın döviz tevdiat hesaplarından çözülme var."
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet