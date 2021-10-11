TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Rezervler 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "TCMB rezervleri son dönemde istikrar kazanmış olup güçlü artış eğilimi göstermektedir. Rezervler 123,5 milyar Dolar seviyesine yükselmiştir" dedi.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na 'Küresel Gelişmeler', 'İktisadi Faaliyet ve Dış Denge' ile 'Enflasyon' sunumu yaptı. Kavcıoğlu, koronavirüs salgınının ekonomiye etkisiyle ilgili, "Salgın hastalığın dünya genelinde hızla yayılması, küresel ticaret ve iktisadi faaliyette belirgin bir yavaşlamaya neden olmuştur. Salgın döneminde, 2008 finansal krizinden farklı olarak hizmetler sektörünün daha olumsuz etkilendiği görülmektedir" dedi.

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