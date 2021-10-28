TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Politika faizinde yaptığımız aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı kurul tarafından...
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Politika faizinde yaptığımız aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı kurul tarafından değerlendirilmiştir.
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Politika faizinde yaptığımız aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı kurul tarafından değerlendirilmiştir."
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet