TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Mevduat artışının TL cinsinden olması ters para ikamesi görünümünü olumlu yönde destekliyor.
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Mevduat artışının TL cinsinden olması ters para ikamesi görünümünü olumlu yönde destekliyor.
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Mevduat artışının TL cinsinden olması ters para ikamesi görünümünü olumlu yönde destekliyor. Yılbaşına göre TL mevduat 300 milyar liraya yakın arttı."
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri