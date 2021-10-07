TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Mevduat artışının TL cinsinden olması ters para ikamesi görünümünü olumlu yönde destekliyor. - Haberler Ekonomi
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Mevduat artışının TL cinsinden olması ters para ikamesi görünümünü olumlu yönde destekliyor.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
TCMB Başkanı Kavcıoğlu:

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Mevduat artışının TL cinsinden olması ters para ikamesi görünümünü olumlu yönde destekliyor.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Mevduat artışının TL cinsinden olması ters para ikamesi görünümünü olumlu yönde destekliyor. Yılbaşına göre TL mevduat 300 milyar liraya yakın arttı."

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu, yatırımcı toplantısında yaptığı konuşmada, "Enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye'de de etkisini...

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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Rezervlerimiz 122 milyar dolar seviyesine ulaştı. Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz."
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Haber: TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Mevduat artışının TL cinsinden olması ters para ikamesi görünümünü olumlu yönde destekliyor. - Haberler Ekonomi
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