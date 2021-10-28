TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Gıda enflasyonu varsayımlarımızı uluslararası fiyatlarda gözlemlenen artışlar ve tarımsal kuraklık gelişmelerini dikkate...
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Gıda enflasyonu varsayımlarımızı uluslararası fiyatlarda gözlemlenen artışlar ve tarımsal kuraklık gelişmelerini dikkate alarak 2021 ve 2022 yılı için yukarı yönlü güncelledik.
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Gıda enflasyonu varsayımlarımızı uluslararası fiyatlarda gözlemlenen artışlar ve tarımsal kuraklık gelişmelerini dikkate alarak 2021 ve 2022 yılı için yukarı yönlü güncelledik." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Ters dolarizasyon gerçekleşiyor, şu ana kadar 40 milyar dolara yakın döviz tevdiat hesaplarından çözülme var."
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Bir kur hedefi ya da kura müdahale şeklinde bir şeyimiz yok. Serbest piyasa koşulları içinde kur kendi dengesini bulacaktır."
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Çok büyük bir yatırım iştahı var. Bu yatırım iştahını yerine getirmek için en önemlisi finansmana erişim. Türkiye'nin bu...
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