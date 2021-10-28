TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Çok büyük bir yatırım iştahı var. Bu yatırım iştahını yerine getirmek için en önemlisi finansmana erişim. Türkiye'nin bu...
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Çok büyük bir yatırım iştahı var. Bu yatırım iştahını yerine getirmek için en önemlisi finansmana erişim. Türkiye'nin bu fırsatı kaçırmaması gerekiyor.
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Çok büyük bir yatırım iştahı var. Bu yatırım iştahını yerine getirmek için en önemlisi finansmana erişim. Türkiye'nin bu fırsatı kaçırmaması gerekiyor."
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri
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