TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Çok büyük bir yatırım iştahı var. Bu yatırım iştahını yerine getirmek için en önemlisi finansmana erişim. Türkiye'nin bu... - Haberler Ekonomi
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Çok büyük bir yatırım iştahı var. Bu yatırım iştahını yerine getirmek için en önemlisi finansmana erişim. Türkiye'nin bu...

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
TCMB Başkanı Kavcıoğlu:

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Çok büyük bir yatırım iştahı var. Bu yatırım iştahını yerine getirmek için en önemlisi finansmana erişim. Türkiye'nin bu fırsatı kaçırmaması gerekiyor.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Çok büyük bir yatırım iştahı var. Bu yatırım iştahını yerine getirmek için en önemlisi finansmana erişim. Türkiye'nin bu fırsatı kaçırmaması gerekiyor."

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Bir kur hedefi ya da kura müdahale şeklinde bir şeyimiz yok. Serbest piyasa koşulları içinde kur kendi dengesini bulacaktır.'

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Bir kur hedefi ya da kura müdahale şeklinde bir şeyimiz yok. Serbest piyasa koşulları içinde kur kendi dengesini bulacaktır."

 TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Erken Uyarı Sistemi'ni bitirdik.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Erken Uyarı Sistemi'ni bitirdik.
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