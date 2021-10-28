TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Bir kur hedefi ya da kura müdahale şeklinde bir şeyimiz yok. Serbest piyasa koşulları içinde kur kendi dengesini bulacaktır."
AA / Göksel Yıldırım - Haberler | Ekonomi
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Bir kur hedefi ya da kura müdahale şeklinde bir şeyimiz yok. Serbest piyasa koşulları içinde kur kendi dengesini bulacaktır.
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Bir kur hedefi ya da kura müdahale şeklinde bir şeyimiz yok. Serbest piyasa koşulları içinde kur kendi dengesini bulacaktır."
AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet