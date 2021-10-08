Tatvan'da pazar geleneği devam ediyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tatvan'da pazar geleneği devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Tatvan'da pazar geleneği devam ediyor

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde her perşembe günü kurulan pazar halkın yoğun ilgisini görüyor.

BİTLİS (İHA) - BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde her perşembe günü kurulan pazar halkın yoğun ilgisini görüyor.

Tatvan ilçesinde pazarcılar her perşembe kendi imkanlarıyla sabahın erken saatlerinde tezgahlarını kurarak daha uygun fiyata sebze, meyve ve giyim gibi ürünler satıyorlar. Tatvan'da pazar geleneğini bir şekilde yok etmemek için çabalayan pazarcılar, kendilerine ait bir bölgede tezgahlarını açarak halkın ürünlere kolay ulaşmasını sağlıyor. Tatvan'da kurulan pazar geleneğinin sürdürülmesinden ise halk oldukça memnun kalıyor.

Fiyatların manavlardan daha uygun olduğunu dile getiren Servet Çokçalış, "Yakın köyde oturuyoruz. Perşembe günleri hep burada alışverişimizi yapıyoruz. Manavlardan daha uygun olduğu için biz buraya geliyoruz. Haftalık ürünlerimizi buradan alıyoruz" dedi.

Pazardan uygun fiyata alışveriş yaptığını dile getiren Cihan Doymaz da, "Her perşembe buraya pazarın kurulması bizler açısından gerçekten çok faydalı. Uygun fiyattan alışveriş yapıyoruz. Yüksek fiyattan alacağımıza gelip burada her türlü ürünü uygun fiyattan bulma şansına sahibiz. Her perşembe burada kurulması bizler açısından büyük bir avantaj. Biz de her perşembe alışverişimizi gelip buradan düzenli bir şekilde yapıyoruz" şeklinde konuştu.

İş yerinin olmadığını ve pazarda halka rahatlıkla ulaştığını belirten pazarcı Murat Gezici ise "Boş günlerimizde yumurta satıyoruz. Her perşembe günleri buradayız. İş yerimiz yok. Bu şekilde milletimize hizmet ediyoruz. Bu şekilde yumurta satıyoruz" ifadelerini kullandı. - BİTLİS

Tatvan'da pazar geleneği devam ediyor

Tatvan'da pazar geleneği devam ediyor

Tatvan'da pazar geleneği devam ediyor

Tatvan'da pazar geleneği devam ediyor

Tatvan'da pazar geleneği devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Necmettin Erbakan
Magazin Seda Sayan Bülent Ersoy Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Muslera Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tatvan'da pazar geleneği devam ediyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 14:00:12. #1.17#