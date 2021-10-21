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TARSİM heyeti Edirne'de

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
TARSİM heyeti Edirne'de

TARSİM heyeti, Edirne'nin İpsala ilçesinde dolu hasarından zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

EDİRNE (İHA) - TARSİM heyeti, Edirne'nin İpsala ilçesinde dolu hasarından zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

TARSİM heyeti, Edirne'nin İpsala ilçesinde dolu sebebiyle zarar gören çeltik ürünündeki hasar tespit çalışmalarına katılarak, üretici ve yetiştiricilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret kapsamında, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan ziyaret edilerek, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. - EDİRNE

TARSİM heyeti Edirne'de

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