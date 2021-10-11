TARNET ile AselsanNet arasında iş birliği protokolü imzalandı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TARNET ile AselsanNet arasında iş birliği protokolü imzalandı

AA / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi
TARNET ile AselsanNet arasında iş birliği protokolü imzalandı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin teknoloji şirketi TARNET ile AselsanNet, iki şirketin geliştirdiği ürün ve teknolojilerin veriminin yükseltilmesi ve uluslararası pazarlara kolay erişebilmesi amacıyla iş birliğine gitti.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin teknoloji şirketi TARNET ile AselsanNet, iki şirketin geliştirdiği ürün ve teknolojilerin veriminin yükseltilmesi ve uluslararası pazarlara kolay erişebilmesi amacıyla iş birliğine gitti.

TARNET'ten yapılan açıklamaya göre, şirket ile AselsanNet'in geliştirdiği teknoloji ve ürünler, her iki kurumun sahip olduğu tecrübe ve birikim sayesinde daha verimli hale getirilerek uluslararası pazarlara taşınacak.

İmzalanan iş birliği protokolü kapsamında ilk fazda, TARNET'in geliştirdiği Otomatik Dümenleme Sistemi için AselsanNET ve TARNET, Ar-Ge faaliyetleri ile ürünün saha testleri ve ticari süreçlerini birlikte yürütecek. Aynı zamanda TARNET'e ait Tarpet Akaryakıt Otomasyon Sistemi ve AselsanNet'in geliştirdiği Kamera Güvenlik Sistemleri ile faaliyetlerine başlayacak iş birliği platformu, gelecek fazlarda kamu yararına yapılacak projelere yönelik ortak çalışmalar yürütecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AselsanNet Genel Müdürü İsmail Karahan, sektörün ihtiyaçlarını karşılayan en köklü ve güçlü tedarikçi olduklarını bildirdi.

Şirket olarak ASELSAN'ın desteğiyle bugünlere geldiklerini belirten Karahan, şunları kaydetti:

"Operasyonel faaliyetlerde edindiğimiz bu tecrübeyi farklı alanlarda kullanarak ülkemize katma değerli işler oluşturmayı hedefliyoruz. Bunların başında da tarım geliyor. Bu alanı verimli bir toprağa benzetiyorum. Bu iş birliği vesilesiyle doğru yatırımları toprağı ekersek hasadını nesillerin alacağı işler ortaya çıkartabiliriz."

TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz da "Alanında lider, ülkemizin iki güzide kurumunun bir araya gelerek, teknoloji ve bilişimin enerjisiyle Milli Teknoloji Hamlesi'ne güç vermeleri, istihdam oluşturmaları, ihracat yapmaları ve gerek tarımda gerekse muadil güncel katma değerli sektörlerde üretim ve Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirmeleri hedefini çok değerli buluyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Erhan Cihan Ünal - Ekonomi Haberleri
Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleşti.

 Tarlada 4, markette 25 lira! Çeltik üreticisi fiyatlardan bir hayli dertli

Tarlada 4, markette 25 lira! Çeltik üreticisi fiyatlardan bir hayli dertli

 Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 35 ton et tüketildi

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 35 ton et tüketildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Necmettin Erbakan Meral Akşener Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş İbrahim Aydemir
Magazin Aleyna Tilki Deniz Akkaya Gülşen
Spor Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Mahmut Özer Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TARNET ile AselsanNet arasında iş birliği protokolü imzalandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 15:29:50. #1.12#