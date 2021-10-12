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Tarladan mutfağa uzanan pirinçte hasat başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Tarladan mutfağa uzanan pirinçte hasat başladı

Karabük'te, yaklaşık 500 dekar alanda ekimi yapılan Osmancık çeltiğinin hasadı başladı.

ÇELTİK, KONYA (İHA) - Karabük'te, yaklaşık 500 dekar alanda ekimi yapılan Osmancık çeltiğinin hasadı başladı.

Üreticilerin 'beyaz altın' olarak nitelendirdiği çeltik, yoğun mesai harcanarak 180 günlük serüvenin ardından hasadı başladı. Bu yıl havaların serin gitmesinden dolayı 20 gün gecikmeli olarak hasadına başlanan çeltik kurutma işleminden geçirildikten sonra pirinç olarak sofraların vazgeçilmez lezzeti haline geliyor.

Çeltik üreticileri hasadını yaptıkları çeltiği römorklara yükleyerek kömürle çalışan kurutma makinelerine getiriyor. Hasat edilen çeltikler, nem oranlarının uygun seviyeye düşürülmesi açısından 60 derecelik ısıyla 'tahıl kurutma ve temizleme makinesi' ile yapılıyor.

Karabük'ün en büyük çeltik yetiştiricisi olan Halit Gömeç ve kardeşleri tarafından tarafından Mayıs ayında Cemaller köyü 106 bölgesinde 320 dekar alanda çeltik ekimi yapıldı. Ekimi eski usullerle yapılan çeltiğin hasadı ise biçerdöverle yapılıyor.

Biçerdöverle hasadı yapılan pirincin kurutma işlemi de Karabük'te ilk olan 10 ton kapasiteli 'tahıl kurutma ve temizleme makinesi' ile yapılıyor.

Çiftçi Halit Gömeç, bu yıl rekoltenin iyi olduğunu ve yılın serin gitmesine rağmen rekoltede sıkıntı yaşamadıklarını söyledi.

Gecelerin serin geçmesine rağmen kayda değer verim kaybı olmadıklarını kaydeden Gömeç, "4 kardeş 320 dönüm alanda çeltik ekimini yaptık ve bu sene ortala ortama 650 - 700 ton ürün bekliyoruz" dedi.

Gömeç, devletin çeltik üretiminde kilogram başına uyguladığı desteğin 10 yıldır aynı olduğunu bunun giderilmesi gerektiğini de kaydederek, "Geçen sene fabrikaya Osmancık baldoyu 7 ile 7.20 liraya satarken, bu sene satışımız 7.50 TL civarında. Ancak girdilerimiz ise bu sene yüzde 100 ile 150 arasında" diye konuştu. - KARABÜK

Tarladan mutfağa uzanan pirinçte hasat başladı

Tarladan mutfağa uzanan pirinçte hasat başladı

Tarladan mutfağa uzanan pirinçte hasat başladı

Tarladan mutfağa uzanan pirinçte hasat başladı

Tarladan mutfağa uzanan pirinçte hasat başladı

Tarladan mutfağa uzanan pirinçte hasat başladı

Tarladan mutfağa uzanan pirinçte hasat başladı

Tarladan mutfağa uzanan pirinçte hasat başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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