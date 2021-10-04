Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Bu ayın son haftasında, tüm sonuçlar değerlendirilerek, nihai belgemiz olan Birinci Su Şurası Sonuç Belgesi, Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanacaktır." - ANKARA

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