Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli : "Su tasarrufu sağlayan yer altı barajlarımız sayısını 2023'e kadar 150'ye ulaştırmayı hedefliyoruz. Şu anda 43'ü bitti. İnşallah yılsonunda bu sayı 50'yi bulacak." - ANKARA

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