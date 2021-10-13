Tarım sigortalarında 2022 yılında yapılması planlanan yenilikler anlatıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarım sigortalarında 2022 yılında yapılması planlanan yenilikler anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Tarım sigortalarında 2022 yılında yapılması planlanan yenilikler anlatıldı

Devlet Destekli Tarım Sigortaları 2022 Yılı Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlardaki düzenlemeler hakkında, 9 Ekim tarihinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Devlet Destekli Tarım Sigortaları 2022 Yılı Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlardaki düzenlemeler hakkında, 9 Ekim tarihinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

TARSİM Yönetimi, Genel Müdürlük ile Bölge Müdürlerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda, 2022 yılının amaçları ve hedeflerine yönelik yapılan paylaşımların ardından, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Genel Şartlar, Tarife ve Talimatlar'da uygulamaya alınacak yenilikler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. - İSTANBUL

Tarım sigortalarında 2022 yılında yapılması planlanan yenilikler anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu
Magazin Burak Sergen Mustafa Keser Mehmet Ali Erbil
Spor Stefan Kuntz Burak Elmas Caner Erkin Şenol Güneş Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Hava Durumu Amelia Hamlin Mehmet Kasapoğlu Kerem Aktürkoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tarım sigortalarında 2022 yılında yapılması planlanan yenilikler anlatıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 15:45:51. #1.12#