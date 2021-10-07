Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin zincir marketlerden daha pahalı olduğu iddiası - Haberler Ekonomi
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Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin zincir marketlerden daha pahalı olduğu iddiası

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Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin zincir marketlerden daha pahalı olduğu iddiası

Tarım Kredi Kooperatifleri marketleri fiyatlarının diğer marketlerle karşılaştırıldığı bir haber medyada yer aldı. Haberi yapan gazete, Tarım Kredi marketlerini, 5 büyük zincir marketle kıyasladı ve bazı ürünlerin Tarım Kredi marketlerinde daha pahalı olduğunu öne sürdü. Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yapılan açıklamada iddialar yalanlanırken, ürünlerin gerçek fiyatlarına da yer verildi.

Tarım Kredi Kooperatifleri, dün "Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş" başlığıyla servis edilen haber le ilgili açıklama yaptı. Haber i yapan gazetenin Tarım Kredi marketlerindeki fiyatları kasıtlı olarak yanlış servis ettiği belirtilen açıklamada, zincir marketlerin daha ucuz olduğu iddiaları yalanlandı. Açıklamada gazetenin servis ettiği ve Tarım Kredi marketlerindeki gerçek fiyatlar da paylaşıldı.

Haber de, 5 litre ayçiçek yağı, 5 kg toz şeker, 1 kg Osmancık pirinç, 1 litre riviera zeytinyağı, 830 gram domates salçası, 2 buçuk kg kırmızı mercimek, 1 kg köftelik bulgur, 1 kg kuru fasulye, 1 litre süt, 1 kg çay, 1 kg siyah zeytin, 5 kg un, 1 paket makarna ve 400 gr kakaolu fındık kremasından oluşan alışveriş sepetinin tutarı Tarım Kredi Kooperatifi marketinde 329.34 TL iken, zincir marketlerde ise bu alışverişin daha ucuza geldiği belirtildi.

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin zincir marketlerden daha pahalı olduğu iddiasıGazetenin servis ettiği fiyat listesi

TARIM KREDİ YALANLADI: FİYATLAR KASITLI OLARAK YANLIŞ YAZILDI

Tarım Kredi Kooperatiflerinden konuya dair bugün bir açıklama geldi. Açıklamada Tarım Kredi marketleri fiyatlarının haber de kasıtlı olarak yanlış yazıldığı belirtildi. Gazetenin yazdığı fiyatlarla Tarım Kredi marketlerindeki gerçek fiyatların karşılaştırıldığı açıklamada, şunlar söylendi:

6 Ekim tarihli 'Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş' manşeti ile verilen haber de Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki fiyatların incelendiği belirtilerek, şirketimizin marketlerine ait olduğu iddia edilen fiyatlar yer almaktadır. Gazetenin belirttiği fiyatların Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin gerçek fiyatlarını yansıtmadığı, bilakis kasıtlı olarak yüksek yazıldığı tespit edilmiştir.

Tarım Kredi kooperatif market olarak çiftçilerimizin el emeği ürünlerini gerçek değerinde alıp, işleyerek tüm halkımıza sunduğumuz, "kaliteli ve doğal", ürünlerin fiyatları hakkında ilgili haberiler hem çiftçimizin emeğini hem de sağlanan hizmeti değersizleştirmektedir. Bu çerçevede farklı zaman ve mecralarda, gerçek dışı bilgilerle paylaşılan ve ayrıca yayımlanan haber de geçen Tarım Kredi Kooperatif marketlerine ait gerçek ürün fiyatları kamuoyunun bilgisine sunulur.

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin zincir marketlerden daha pahalı olduğu iddiasıTarım Kredi'nin paylaştığı fiyat listesi

Halkımızın ihtiyaç duyduğu temel tüketim ürünlerinde "kaliteli ürünleri uygun fiyata" hizmet etme anlayışımızın tüm vatandaşlarımız tarafından özellikle bilinmesini istemekteyiz. Çiftçimizin ürününü en etkin şekilde değerlendirme gayretimiz ile vatandaşımıza kaliteli ve doğal ürün sunma hedefimiz' yerine getirme konusunda çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdüreceğimizi tüm halkımıza beyan ederiz.

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Zincir marketler daha mı ucuz? Tarım Kredi, iddialara fiyat listesiyle yanıt verdi

Zincir marketler daha mı ucuz? Tarım Kredi, iddialara fiyat listesiyle yanıt verdi
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"Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin zincir marketlerden daha pahalı olduğu iddiası"
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"Tarım Kredi Kooperatifi marketlerindeki ürünlerin zincir marketlere göre daha pahalı olduğu iddia edildi. 5 zincir marketin fiyatlarıyla kooperatif marketlerinin fiyatları karşılaştırıldı. Kooperatif yetkilileri ürünlerin fiyatını paylaşarak, iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. "

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Haber: Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin zincir marketlerden daha pahalı olduğu iddiası - Haberler Ekonomi
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