Tarımsal girdi fiyat endeksi ağustosta yıllık yüzde 28,74, aylık yüzde 0,93 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), ağustosta yıllık bazda yüzde 28,74, aylık bazda yüzde 0,93 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,93, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,50, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 28,74 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 20,77 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,28, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,03 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 25,29, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 29,32 artış görüldü.

Alt gruplar

Yıllık en fazla artış yüzde 66,71 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda oldu. Bunu yüzde 45,67 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar), yüzde 44,57 ile bina bakım masrafları izledi.

Buna karşılık, yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 9,87 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 11,81 ile tarımsal ilaçlar, yüzde 16,62 ile veteriner harcamaları olarak kayıtlara geçti.

Aylık en fazla artış da yüzde 5,19 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 3,44 ile bina bakım masrafları, yüzde 1,19 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) takip etti.

Buna karşılık, aylık en az artış gösteren alt gruplar yüzde 0,03 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 0,20 ile tarımsal ilaçlar oldu.

Bir önceki aya göre en fazla azalış gösteren alt grup ise yüzde 0,29 ile makine bakım masrafları olarak kayda geçti.