Tahtalı göleti çekim merkezi olacak

Derince Belediyesi, Tahtalı Göleti Doğa Park projesini tamamlayarak bölgeyi turizmin yeni merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

Derince'de İshakçılar'fa bulunan Tahtalı Göleti Doğa Park'ta da önemli adımlar atılıyor. Derince Belediyesi tarafından hazırlanan Doğa Park projesiyle birlikte bölgedeki turizm potansiyelini ortaya çıkartacak olan çalışmalarla ilk etapta Tahtalı Göleti çevresinde yollar tesviye edilip düzeltildi. Ot biçme ve küreme işlemleri ile yeşil alanların bakımlarının düzenli olarak yapıldığı bölgede yöresel ürünlerin satışının yapılacağı ürün satış alanı, şadırvan, mescit ve tuvaletlerin tamamlanmasının ardından alanındaki mangal yerleri de hazırlandı.

Tahtalı Göleti Doğa Park projesinin ikinci etabında bölgeye yapılacak olan donatılarla ilgili ise ihale süreci yapıldı. 20 Ekim tarihinde yapılan ihale sürecinin noktalanmasının ardından başlayacak çalışmalarla bölgede misafirhane, yemekhane, basketbol sahası ve çevre düzenlemesi, restoran, kafe ve teras alanı, ürün satış yerleri, su sporları tesisi ile çevre düzenleme işlemleri yapılacak. Yaklaşık 8 bin m2 alan üzerinde yapılacak bu çalışmaların tamamlanmasının ardından ise üçüncü etap düzenlemelerine geçilecek.

Son olarak bölgeye yapılacak karavan park, düzenleme alanları, hobi bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş yolları ile Doğa Park projesi tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulacak. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri