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Sütte yeni dönem başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Sütte yeni dönem başlıyor

Avrupa uyum yasaları çerçevesinde sütün kalitesine göre fiyatlandırılması sistemine Bursa'da başlanıyor.

Avrupa uyum yasaları çerçevesinde sütün kalitesine göre fiyatlandırılması sistemine Bursa'da başlanıyor. Pilot bölge olarak Yenişehir ilçesi seçildi.

Yenişehir İznik Süt Üreticileri Birliğinde yapılan bilgilendirme toplantısına Birlik Başkanı Nazif Tuna, İlçe Tarım Müdürü Kamil Oruç, Süt Birliği ve kooperatif başkanları katıldı. Yenişehir İznik Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, "Avrupa uyum yasaları çerçevesinde sütün kalitesine göre fiyatlandırılması sistemine Türkiye'de geçildi. Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren bu sistem ülkemizde başlıyor. Üreticilerimizin ürettiği sütlerden İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri nezaretinde bu numuneler alınacak. Bursa'nın tamamı, Adapazarı, Bilecik ilinin tamamını kapsayacak şekilde Yenişehir bölge laboravotuarı seçildi. Biz birlik olarak burada laboravotuar kurduk. Burada sütün yağ ve protein oranı belirlenecek. Çıkan sonuçlar makine sayesinde Tarım Bakanlığına ve üreticiye anında bildirilecek. Tahlil sonunda süt fiyatlarının belirlenmesi ve devlet desteği de ona göre yapılacak" diye konuştu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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