Sürdürülebilir yaşamın kalbi

Zorlu Center, 8-17 Ekim tarihleri arasında düzenleyeceği "Eco Love Fest" etkinliği ile iyi yaşam tutkunları ve sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde değişim yaratanları bir araya getiriyor.

Zorlu Center açıklamasına göre, Zorlu Center, çıktığı bu yolculukta Hybrid Community ile birlikte yeni hikayeler ve deneyimler sunarak bu alanda birçok sektöre öncülük ediyor.

"Eco Love Fest", dünyaya saygılı markaların yer aldığı açık havada alışveriş keyfinin yanı sıra ekolojik atölyeler, alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak katıldığı sürdürülebilirlik söyleşileri, çocuklar ve yetişkinler için ekolojik atölyeler ve Yaşam Film Festivali'nin seçkisinden ilham verici belgesellerin de yer aldığı zengin bir içerikle Zorlu Center ziyaretçilerine keyifli ve bir o kadar farkındalık yaratacak bir etkinlikle karşılamaya hazırlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Gayrimenkul Grubu Başkan Vekili Billur Demet Atan, "Zorlu Center, Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi haline getirerek sunduğu yeni nesil yaşam alanlarıyla ziyaretçilerinin hayatını iyileştirmeye ve yeni deneyimler sunmaya devam ediyor. Atık yönetiminden yüzde yüz yenilebilir enerji kullanımına, daha verimli su ve enerji tüketimi sağlayan akıllı sistemlerden 'Eco Love Fest' gibi farkındalık yaratan etkinliklere kadar uzanan 360 derecelik bir yaklaşımla sürdürülebilir bir yaşam için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Pandemi ile birlikte sürdürülebilirliğin ne kadar hayati bir konu olduğunun çok daha iyi anlaşıldığını aktaran Atan, şunları kaydetti:

"Gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için sürdürebilirliği artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline getirmek durumundayız. Yeni normalimiz artık sürdürülebilirlik olmalı. Sürdürebilir bir yaşam için tüm paydaşlara, özellikle de şirketlere büyük bir sorumluluk düşüyor. Biz de Zorlu Gayrimenkul Grubu'nda tüm faaliyetlerimizi Akıllı Hayat 2030 stratejimiz ile bu anlayışla yürütüyor, sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi haline getiriyoruz.

Zorlu Center olarak, sürdürülebilirlik odaklı yeni nesil yaşam alanlarımızla ziyaretçilerimize yeni deneyimler sunmaya devam ediyoruz. Atık yönetiminden, yüzde yüz yenilenebilir enerji kullanımına, daha verimli su ve enerji tüketimi sağlayan akıllı sistemlerden 'Eco Love Fest' gibi farkındalık yaratan etkinliklere kadar uzanan 360 derecelik bir yaklaşımla sürdürülebilir bir yaşam için çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz 'Eco Love Fest'te ortaya koyduğumuz bu sürdürülebilirlik odaklı vizyonumuzun bir yansıması. Bu konuda ne kadar çok geniş kitlelerin ilgisini çeker, ne kadar çok insanda farkındalık oluşturabilirsek daha iyi bir gelecek inşa etme yolunda o kadar hızlı yol alabiliriz."

İleri Dönüşüm Örgü Atölyesi

Zorlu Center, sürdürülebilirlik odaklı altyapısı öne çıkıyor. Zorlu Center'da, 120 metrekarelik alanda faaliyet gösteren katı atık dönüşüm odası, atık camları toplayacak alanlar, restoranlardaki atık yağlar da dahil olmak üzere yetkili kuruluşlar tarafından düzenli olarak toplanan ve geri dönüşüme kazandırılan atıklar, çevresel etkiyi azaltan iyi uygulamalar arasında yer alıyor. Atık getirme merkezi ile sadece kendi iç işletmelerine değil çevresindeki diğer konut ve yaşam alanlarında oluşan atıkların toplanmasına da destek veren Zorlu Center, sıfır atık kapsamında 21 farklı atığı ayrıştırarak geri dönüşüme destek oluyor. Akıllı sistemler ile su tasarrufu konusunda oldukça verimli sonuçlar elden ederken, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve uyguladığı akıllı enerji yönetimiyle enerji tasarrufunda örnek alınacak işlere imza atıyor. Zorlu Alışveriş Merkezi, Zorlu PSM ve Raffles İstanbul, kullandığı enerjiyi Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası(I-REC) ile belgelendirerek sürdürülebilir bir yaşam için yenilebilir enerji üretimi ve kullanımını teşvik ediyor.

"Eco Love Fest" ise çok yönlü ve farklı içerikleri, ekolojiyle ilişkili farklı disiplin ve sektörlerin katılımıyla; TENCEL, Nefes Assos, Adidas, Yves Rocher, Miele ve WMF desteğiyle gerçekleşecek.

Festival katılımcıları, TENCEL'in "Doğa için Giyin!" kampanyası kapsamında ürettiği inovatif tişörtünün doğada tamamen çözülerek gübreleştiğine tanık olacak; şimdiye kadar 100 milyondan fazla ağaç diken Yves Rocher Vakfı'nın ağaç dikmek için 100 nedenini sanatsal bir bakış açısıyla görecek; "Okyanuslar için koş!" diyen Adidas'ın okyanus ve denizlerden topladığı plastik atıkları kullanarak ürettiği ürünlerine dair bilgi edinecek; ürünleri ile hayatımıza kalite, uzmanlık ve pratiklik katan global markalar WMF ve Miele ile Türkiye'nin ilk sürdürülebilir yaşam köyü Nefes Assos'un sürdürülebilirlik yaklaşımlarını keyifli içeriklerle deneyimleyecek.

Farklı konseptte dünyaya saygılı markaların yer aldığı açık havada alışveriş keyfinin yaşanılacağı pazar, 8 Ekim-17 Ekim tarihleri arasında 7'den 70'e herkesi davet ediyor. Mah-Roc, OldNew.ds, Alakok, Kudra Cilt Besinleri, yüzde 100 İstanbul, Lindos Naturals, Ontrail Store, Chu Studio, Dog.İst, Lida Studio, WMF, Mi'cao Chocolates, Sauca, Kombucha2200, Yelim Özdinç Artwork, JD Retro, Cen Cam ve Yasu Living Zorlu Center 'Eco Love Fest' pazarına katılacak markalar arasında yer alıyor.

Farklı kültürlerin nakış tekniklerinin gösterileceği Mah-Roc ile Yavaş Moda Atölyesi; katılımcıların ham haldeki recycle tasmalar üzerine organik boya ile renklendirme çalışmaları yapacağı Dog.İst ile Recycle Tasmanı Kendin Tasarla Atölyesi ve Chu Studio ile İleri Dönüşüm Örgü Atölyesi, 9-10 Ekim tarihlerinde Zorlu Center Meydan Katı Park Alanı'nda gerçekleşecek.

Birçok etkinlik gerçekleştirilecek

Kudra Cilt Besinleri ile sıfır atık renkli lip balm yapım atölyesi 16 Ekim Cumartesi günü, fermantasyonun ve sağlıklı ama lezzetli içeceklerin dünyasına adım atılacak Kombucha 2200 Atölyesi, çocuklar için farkındalık oluşturacak farklı bir deneyimin sunulacağı Lindos Naturals ile Çocuklar için Tohum Topu Atölyesi ve Kudra Cilt Besinleri ile aromaterapik sabun yapımı atölyesi ise 17 Ekim Pazar günü yine Zorlu Center Meydan Katı Park Alanı'nda gerçekleşecek.

Yuvam Dünya Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Kocabıyık ve Yuvam Dünya kurucuları ile "İklim Krizi için Bir Gün artık Bugün!"; Hale Acun Aydın-turkisiminimalizm, Mehmet Başaran-ecostore kurucusu ve Sivil Düşün Kilit Uzmanı Emre Gür ile "Yeni Düzende Sürdürülebilir Yaşam Pratikleri" söyleşileri ve Next Academy Kurucusu Levent Erden, WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli ve genç iklim aktivisti Atlas Sarrafoğlu ile "Ters Köşe Bir Buluşma" 9 Ekim Cumartesi, Zorlu Center Meydan Katı Park Alanı'nda; Sürdürülebilirlik Adımları Derneği temsilcileri ve uzmanlar ile "Gelecek için Şimdi Sürdürülebilirlik" ve Ergi Şener moderatörlüğünde "Doğa Dostu Girişimler" Söyleşileri, 10 Ekim Pazar, Zorlu Center Meydan Katı Park Alanı'nda gerçekleşecek.

Lindos Naturals ve Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (Dekamer) ile "Ekolojik denge, Denizlerin ve Deniz Kaplumbağalarının Önemi" söyleşisi ise 16 Ekim Cumartesi, Zorlu Center Meydan Katı Park Alanı'nda gerçekleşecek.

Dünyanın farklı bölgelerinden topladığı hikayelerle yeni bir yaşam kültürünün oluşmasına katkı veren Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nin seçkisinden ilham verici belgeseller de Eco Love Fest katılımcılarıyla buluşacak.

Öte yandan sürdürülebilirlik kavramının önemini vurgulamak amacıyla, ISD-ART küratörlüğünde gerçekleşen, altı sanatçı ve 30 eserin yer aldığı "İleri Dönüşüm Heykel Sergisi" de Eco Love Fest kapsamında ziyaretçilere açık olacak. Atık metaller, doğadan toplanan organik atıklar, vegan kumaşlar ve manavgatta yanmış ağaç parçalarından oluşan ve ileri dönüşüm teknikleri ile yapılmış heykeller, 30 Ekim tarihine kadar Zorlu Center'da ziyaretçilerle buluşacak.

Festivalle ilgili tüm detaylar için Zorlu Center ve Hybrid Community instagram hesapları aracılığıyla takip edilebilir.