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Sungurlu'da silajlık mısır hasadına başlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Sungurlu'da silajlık mısır hasadına başlandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde merkez ve köylerinde yem bitkilerinin alanın artırılması projesi kapsamında ekilen silajlık mısırların hasadına başlandı.

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde merkez ve köylerinde yem bitkilerinin alanın artırılması projesi kapsamında ekilen silajlık mısırların hasadına başlandı.

İl Özel idarenin desteği ile ilçede 16 çiftçiye Bin 200 kilogram silajlık mısır tohumu dağıtımı yapılmıştı. Toplam sulu arazide 400 dekar alanda ekilen silajlık mısırların hasadına başlandığı bildirildi.

34 dekar alanda ektiği silajlık mısır hasadına başladığını belirten Osman Ergişi, dekar başına 7-7.5 ton ürün elde ettiklerini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Silajlık mısır hasadına Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musab Altun ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli de katıldı. - ÇORUM

Sungurlu'da silajlık mısır hasadına başlandı

Sungurlu'da silajlık mısır hasadına başlandı

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Haber: Sungurlu'da silajlık mısır hasadına başlandı - Haberler Ekonomi
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