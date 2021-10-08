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SunExpress ile Mardin uçuşları başlıyor

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi
SunExpress ile Mardin uçuşları başlıyor

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2022 kış sezonunda iç hat uçuş ağını genişletmeye devam ederken, bu kış hem Antalya hem de İzmir'den Mardin uçuşlarına başlayacak.

MARDİN (AA) - Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2022 kış sezonunda iç hat uçuş ağını genişletmeye devam ederken, bu kış hem Antalya hem de İzmir'den Mardin uçuşlarına başlayacak.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, SunExpress, sahip olduğu tarihi ve kültürel varlıkları ile Türkiye'nin en popüler turizm destinasyonlarından biri haline gelen Mardin'e ocak ayı ortasından itibaren Antalya'dan haftada iki, İzmir'den de haftada üç kez karşılıklı sefer sunuyor.

Antalya ve İzmir'i hem iç hatlarda hem dış hatlarda direkt seferlerle en fazla noktaya bağlayan SunExpress, tarih boyunca pek çok medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapan Mardin'e 14 Ocak 2022 itibarıyla Antalya'dan haftada iki kez, Cuma ve Pazar günleri, 15 Ocak itibarıyla İzmir'den haftada üç kez, Pazartesi, Perşembe ve Cumartesi günleri uçuş düzenliyor.

SunExpress ile Mardin uçuşları başlıyor

SunExpress ile Mardin uçuşları başlıyor

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Ekonomi Haberleri
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