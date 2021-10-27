SunExpress Kayseri'deki kapasitesini yüzde 30 artıracak

KAYSERİ (AA) - SunExpress Genel Müdürü Max Kownatzki, " Kayseri, yolcu trafiği ve kapasitesi bakımından bu yaz pandemi öncesi seviyelere yaklaşarak güçlü bir toparlanma gösterdi ve bu da önümüzdeki döneme olumlu bakmamızı sağlıyor. Buna paralel olarak önümüzdeki yaz, Kayseri'de kapasitemizi 2019 seviyesinin yüzde 30 üzerine çıkarmayı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

SunExpress açıklamasına göre, Kayseri'yi Avrupa'da 9 destinasyona direkt tarifeli uçuşlarla bağlayan Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, bu kış kapasite ve frekans artışının yanı sıra 2022 yazında Viyana'yı da uçuş ağına ekleyerek Kayseri'deki konumunu güçlendiriyor.

Anadolu ile Avrupa kentleri arasında en fazla noktaya uçuş sunan SunExpress, Amsterdam, Basel, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hanover, Münih, Stuttgart ve Lyon olmak üzere Kayseri'den direkt tarifeli seferlerle düzenlediği dış hat uçuşlarına önümüzdeki yaz Viyana'yı da ekleyecek.

Düsseldorf ve Stuttgart hattında da uçuş sayısını artıracağını duyuran havayolu, iç hatlarda ise Kayseri'den merkezi Antalya'ya haftada iki, İzmir'e ise dört sefer sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Genel Müdürü Max Kownatzki, Kayseri'nin, Anadolu ağlarındaki en hızlı büyüyen havalimanlarından biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Uçuş planlamalarımızı yaparken bu şehri turizm açısından önemli fırsatlar sunan kilit bir güzergah olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'nin turizm elçisi misyonuyla hareket eden bir havayolu olarak, bölgenin turizmine ve ekonomisine ve dolayısıyla Anadolu halkının refahına destek olmaya devam ediyoruz.

Türk turizminin en büyük destekçilerinden biri olarak, pandemi sırasında da yolcularımızın tüm ülkeye erişimini sağladık. Kayseri, yolcu trafiği ve kapasitesi bakımından bu yaz pandemi öncesi seviyelere yaklaşarak güçlü bir toparlanma gösterdi ve bu da önümüzdeki döneme olumlu bakmamızı sağlıyor. Buna paralel olarak önümüzdeki yaz, Kayseri'de kapasitemizi 2019 seviyesinin yüzde 30 üzerine çıkarmayı öngörüyoruz."

Haberi Kaydet