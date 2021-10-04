Sumak 2020 yılında Türkiye ekonomisine 80 milyon liralık gelir sağladı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sumak 2020 yılında Türkiye ekonomisine 80 milyon liralık gelir sağladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Sumak 2020 yılında Türkiye ekonomisine 80 milyon liralık gelir sağladı

Orman Genel Müdürlüğü'nce (OGM) envanter çalışmaları tamamlanan bitkilerden olan ve 11 Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde 14 bin 250 hektarlık bir alana yayılan sumak, 2020 yılı itibariyle ülke ekonomisine 80 milyon TL katkı sağladı.

Orman Genel Müdürlüğü'nce (OGM) envanter çalışmaları tamamlanan bitkilerden olan ve 11 Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde 14 bin 250 hektarlık bir alana yayılan sumak, 2020 yılı itibariyle ülke ekonomisine 80 milyon TL katkı sağladı. Dünyada sumağın doğadan en fazla toplandığı ülkelerden olan Türkiye'de, ticarete sunulan ürün miktarı 2012-2019 döneminde 5 kattan fazla artarak 3 tondan 16 tona ulaştı. İhracat potansiyeli de yüksek olan sumak baharatından 2010-2019 arası dönemde sağlanan gelir 2 milyon 145 bin dolardan 4 milyon 801 bin dolara yükseldi.

OGM, tıbbi ve aromatik orman bitkilerinin yetiştirilmesi, üretiminin artırılması ve ekonomik katkı sunması için eylem planları ve envanter çalışmalarına devam ediyor. Bunlardan bir olan sumak bitkisinin yaprak ve meyveleri ilaç, tekstil, gıda ve deri sanayinde yaygın olarak kullanılıyor.

Ticaret hacmi her geçen yıl artıyor

Anadolu'daki birçok bitki türünde olduğu gibi, sumak bitkisinin de en fazla toplandığı ülkelerden Türkiye'de, OGM'ye bağlı 11 Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde 14 bin 250 hektarlık alana yayılış gösteriyor. Günümüzde insan sağlığına olan katkılarının bilinmesi, sumak tüketimine olan ilgiyi her geçen gün daha da artırıyor. Güneşi seven, kuraklığa toleranslı bir bitki olan sumak, 2020 yılında ülke ekonomisine 80 milyon TL gelir sağladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre ticarete sunulan sumak miktarı 2012-2019 döneminde 5 kattan fazla artarak 3 tondan 16 tona ulaştı. İhracat potansiyeli de yüksek olan sumak baharatından 2010-2019 arası dönemde sağlanan gelir 2 milyon 145 bin dolardan 4 milyon 801 bin dolara yükseldi.

Türkiye'de Doğu Anadolu Bölgesi hariç hemen hemen her yerde yetişen sumak, ağırlıklı tıbbi alanda ve baharat olarak kullanılıyor. Faydalarıyla öne çıkan sumağın güçlü bir antioksidan özelliğe sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca yüksek vitamin ve mineral içeriği olan bitkinin kan durdurucu, ishal kesici, antiseptik, ateş düşürücü, diş eti ve boğaz iltihaplarında iltihabı dağıtıcı olarak kullanıldığı ifade ediliyor. - İSTANBUL

Sumak 2020 yılında Türkiye ekonomisine 80 milyon liralık gelir sağladı

Sumak 2020 yılında Türkiye ekonomisine 80 milyon liralık gelir sağladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi

Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi

 Yaz ayında 5 bin 208 liralık doğal gaz faturası gelen vatandaşa iki ay sonra tekrardan 5 bin liralık bir fatura daha kesildi

Yaz ayında 5 bin 208 liralık doğal gaz faturası gelen vatandaşa iki ay sonra tekrardan 5 bin liralık bir fatura daha kesildi

 Kilosu 60 bin liradan satılan 'mucize bitki' safran çiçek açtı

Kilosu 60 bin liradan satılan "mucize bitki" safran çiçek açtı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk
Magazin Gülşen Kubilay Aka Pınar Deniz Seren Serengil
Spor Marcao Mesut Özil Salih Uçan Güven Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sumak 2020 yılında Türkiye ekonomisine 80 milyon liralık gelir sağladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 13:40:17. #1.17#