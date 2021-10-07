STK'lardan Paris İklim Anlaşması değerlendirmesi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

STK'lardan Paris İklim Anlaşması değerlendirmesi

AA / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
STK'lardan Paris İklim Anlaşması değerlendirmesi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, TBMM'de kabul edilen Paris İklim Anlaşması'na ilişkin olarak, "Paris İklim Anlaşması, iklim krizi ile mücadelede duyarlılığımızı artıracak" ifadesini kullandı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Tbmm'de kabul edilen Paris İklim Anlaşması'na ilişkin olarak, "Paris İklim Anlaşması, iklim krizi ile mücadelede duyarlılığımızı artıracak" ifadesini kullandı.

İSO'dan yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bahçıvan,"Paris İklim Anlaşması'nın meclisimiz tarafından da onaylanmış olmasını ve yürürlüğe girmesini çok önemli ve memnuniyet verici buluyorum." dedi.

Bahçıvan, anlaşmanın simgesel anlamda da çok değerli olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

" Türkiye, dünyada artık üzerinde hiçbir tartışmanın olmadığı, tüm medeni ülkelerin kabullenmiş olduğu bu yol haritası, bu rota birlikteliğine, toplumsal desteği de arkasına alan siyasetin güçlü onayı ile katkıda bulunmuş oldu. Artık dönüşü olmayan bir yola girdik. Bu onama, İklim Krizi ile mücadelede ülkemizdeki duyarlılığı daha da artıracaktır. Sanayimizde sürdürülebilir üretimi daha çok motive edecektir. Çevremiz ve dünyamız adına gönülden tebrik ediyorum."

-"Paris anlaşmasının onaylanması yeşil dönüşümü ivmelendirecek sürecin başlangıcıdır"

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) de Paris İklim Anlaşması'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilmesine ilişkin "Paris anlaşmasının onaylanması yeşil dönüşümü ivmelendirecek sürecin başlangıcıdır." açıklaması yapıldı.

Açıklamada Paris Anlaşması'nın TÜSİAD tarafından stratejik öncelik olarak görüldüğü belirtildi.

Paris Anlaşması'nın Türkiye tarafından onaylanmasının iklim değişikliği ile mücadelenin yanı sıra her bileşeni ile yeşil dönüşümü ivmelendirecek bir sürecin başlangıcı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Stratejik önceliğimiz olarak gördüğümüz Paris Anlaşması'nın ülkemiz tarafından onaylanması iklim değişikliği ile mücadelenin yanı sıra her bileşeni ile yeşil dönüşümü ivmelendirecek bir sürecin başlangıcıdır. İklim değişikliği ile mücadele için oluşan uluslararası mutabakatın bir ortağı olarak Ulusal Katkı Beyanımızın 2050 karbon nötr kalkınma hedefini güden bir yol haritası ile desteklenmesi önemlidir. Bu yol haritasının etkin uygulanmasını kamu ve iş dünyasının işbirliğiyle gerçekleştireceğimize inanıyoruz."

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştiriliyor! İşte en yüksek teklifi veren şirket

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştiriliyor! İşte en yüksek teklifi veren şirket

 Milli servet çürüyor! Milyonlarca lira değerindeki araçlar toprağa gömülüyor

Milli servet çürüyor! Milyonlarca lira değerindeki araçlar toprağa gömülüyor

 TCMB Başkanı Kavcıoğlu, yatırımcı toplantısında yaptığı konuşmada, 'Enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye'de de etkisini...

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, yatırımcı toplantısında yaptığı konuşmada, "Enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye'de de etkisini...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Numan Kurtulmuş
Magazin Gülşen Özge Özder Aleyna Tilki Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera
Tüm Haberler Güzel Sözler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: STK'lardan Paris İklim Anlaşması değerlendirmesi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 17:04:56. #1.12#