Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1131 lira, en düşük 601 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 9,73 artarak 461 milyon 610 bin 70 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00-11.00 saatlerinde 1131 lira, en düşük saat 04.00'te 601 lira 67 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 842 lira 54 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 848 lira 19 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1131 lira, en düşük 450 kuruştan işlem gördü.

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