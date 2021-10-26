Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1078 lira, en düşük 434 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 4,4 artarak 458 milyon 715 bin 722 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00, 09.00, 17.00 ve 18.00'de 1078 lira, en düşük saat 23.00'te 434 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 865 lira 67 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 871 lira 87 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1078 lira, en düşük 400 lira 1 kuruştan işlem gördü.

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