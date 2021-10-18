Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 799 lira 97 kuruş, en düşük 350 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 29,2 azalışla 316 milyon 583 bin 701 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00 ve 15.00'te 799 lira 97 kuruş, en düşük saat 23.00'te 350 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 571 lira 8 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 574 lira 29 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1078 lira, en düşük 446 lira 87 kuruştan işlem gördü.