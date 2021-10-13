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Spot piyasada elektrik fiyatları

AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 718 lira, en düşük 465 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 718 lira, en düşük 465 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,10 artışla 377 milyon 871 bin 889 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-11.00 ve 14.00-22.00 saatlerinde 718 lira, en düşük saat 04.00'te 465 lira 13 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 685 lira 14 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 685 lira 69 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 718 lira, en düşük 451 lira 31 kuruştan işlem gördü.

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri
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