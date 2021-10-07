Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 718 lira, en düşük 451 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3 artarak 360 milyon 344 bin 694 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-11.00 ve 14.00-23.00 saatlerinde 718 lira, en düşük saat 04.00'te 451 lira 82 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 642 lira 10 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 641 lira 51 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 715 lira, en düşük 431 lira 47 kuruştan işlem gördü.