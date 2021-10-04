Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 715 lira, en düşük 448 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,56 azalarak 333 milyon 257 bin 544 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 11.00'de 715 lira, en düşük saat 23.00'te 448 lira 18 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 580 lira 38 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 583 lira 8 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 718 lira, en düşük 457 lira 99 kuruştan işlem gördü.