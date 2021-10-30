Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 3 bin 424 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 170 bin 816 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 2 milyon 297 bin 504 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 3 bin 424 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 634 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 3 bin 526 lira 72 kuruş, satış fiyatı 3 bin 321 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 164 milyon 716 bin 423 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 166 milyon 645 bin 423 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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