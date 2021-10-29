Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 3 bin 424 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 3 bin 424 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 297 bin 504 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 2 milyon 718 bin 656 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 3 bin 424 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 671 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 3 bin 526 lira 72 kuruş, satış fiyatı 3 bin 321 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 176 milyon 305 bin 697 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 176 milyon 103 bin 697 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri
Türkiye'den ABD'ye F-35 resti! Krizin aşılması için 3 seçenek sunuldu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak

Türkiye'den ABD'ye F-35 resti! Krizin aşılması için 3 seçenek sunuldu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak

 Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu Kanadalı şirketi iflas ettirdi

Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu Kanadalı şirketi iflas ettirdi

 TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Çok büyük bir yatırım iştahı var. Bu yatırım iştahını yerine getirmek için en önemlisi finansmana erişim. Türkiye'nin bu...

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Çok büyük bir yatırım iştahı var. Bu yatırım iştahını yerine getirmek için en önemlisi finansmana erişim. Türkiye'nin bu...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title