Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 3 bin 424 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 937 bin 792 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 4 milyon 167 bin 8 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 3 bin 424 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 858 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 3 bin 526 lira 72 kuruş, satış fiyatı 3 bin 321 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 184 milyon 629 bin 603 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 184 milyon 245 bin 554 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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