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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 3 bin 424 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 3 bin 424 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 753 bin 88 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 3 milyon 328 bin 128 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 3 bin 424 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 512 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 3 bin 526 lira 72 kuruş, satış fiyatı 3 bin 321 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 154 milyon 773 bin 501 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 146 milyon 505 bin 808 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri
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