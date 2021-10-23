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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 3 bin 424 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 3 bin 424 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 769 bin 632 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 9 milyon 522 bin 144 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 3 bin 424 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 393 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 3 bin 526 lira 72 kuruş, satış fiyatı 3 bin 321 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 170 milyon 297 bin 802 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 168 milyon 118 bin 35 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Haberleri
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