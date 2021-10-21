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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 3 bin 422 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 3 bin 422 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 11 milyon 640 bin 274 lira 25 kuruş oldu. Bu rakam bir önceki gün 20 milyon 231 bin 208 lira 25 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 3 bin 422 lira 58 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 401 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 3 bin 525 lira 26 kuruş, satış fiyatı 3 bin 319 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 166 milyon 719 bin 894 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 168 milyon 872 bin 579 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri
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