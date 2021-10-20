Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 3 bin 418 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 20 milyon 231 bin 208 lira 25 kuruş oldu. Bu rakam bir önceki gün 12 milyon 37 bin 946 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 3 bin 418 lira 57 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 5 milyon 918 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 3 bin 521 lira 13 kuruş, satış fiyatı 3 bin 316 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 174 milyon 582 bin 162 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 171 milyon 253 bin 162 metreküp olarak kayıtlara geçti.