Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 3 bin 183 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 297 bin 322 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 10 milyon 869 bin 723 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 3 bin 183 lira 25 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 600 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 3 bin 420 lira 16 kuruş, satış fiyatı 3 bin 87 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 142 milyon 554 bin 508 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 146 milyon 457 bin 115 metreküp olarak kayıtlara geçti.