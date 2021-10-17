Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 3 bin 223 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 869 bin 723 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 17 milyon 28 bin 694 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 3 bin 223 lira 89 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 370 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 3 bin 390 lira 21 kuruş, satış fiyatı 3 bin 127 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 145 milyon 327 bin 281 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 147 milyon 309 bin 276 metreküp olarak kayıtlara geçti.