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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 3 bin 341 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 3 bin 341 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 17 milyon 28 bin 694 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 8 milyon 253 bin 128 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 3 bin 341 lira 8 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 5 milyon 96 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 3 bin 441 lira 31 kuruş, satış fiyatı 3 bin 240 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 156 milyon 2 bin 559 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 153 milyon 399 bin 562 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri
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