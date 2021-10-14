Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 3 bin 103 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 20 milyon 20 bin 295 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 14 milyon 65 bin 369 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 3 bin 103 lira 95 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 6 milyon 448 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 3 bin 354 lira 83 kuruş, satış fiyatı 3 bin 10 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 163 milyon 271 bin 896 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 163 milyon 172 bin 675 metreküp olarak kayıtlara geçti.