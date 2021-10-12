Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 3 bin 123 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon 97 bin 560 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 22 milyon 691 bin 168 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 3 bin 123 lira 36 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 867 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 3 bin 217 lira 6 kuruş, satış fiyatı 3 bin 29 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 149 milyon 588 bin 356 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 150 milyon 453 bin 587 metreküp olarak kayıtlara geçti.