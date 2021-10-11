Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 3 bin 231 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 22 milyon 691 bin 168 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 16 milyon 811 bin 406 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 3 bin 231 lira 28 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 7 milyon 20 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 3 bin 328 lira 22 kuruş, satış fiyatı 3 bin 134 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 136 milyon 301 bin 224 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 134 milyon 109 bin 235 metreküp olarak kayıtlara geçti.