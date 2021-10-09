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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 996 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 996 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 540 bin 338 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 17 milyon 458 bin 349 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 996 lira 73 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 515 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 3 bin 263 lira 3 kuruş, satış fiyatı 2 bin 906 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 153 milyon 155 bin 716 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 155 milyon 965 bin 716 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri
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