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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 482 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 482 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 425 bin 758 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 6 milyon 89 bin 270 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 482 lira 96 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 374 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 3 bin 331 lira 55 kuruş, satış fiyatı 2 bin 408 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 152 milyon 785 bin 461 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 154 milyon 214 bin 461 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri
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