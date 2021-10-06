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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 517 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 517 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 89 bin 270 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 6 milyon 429 bin 304 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 517 lira 33 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 416 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 3 bin 365 lira 16 kuruş, satış fiyatı 2 bin 441 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 142 milyon 225 bin 303 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 145 milyon 607 bin 303 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Haberleri
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