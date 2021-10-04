Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 795 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 795 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 385 bin 133 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 5 milyon 855 bin 650 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 795 lira 31 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 571 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 879 lira 17 kuruş, satış fiyatı 2 bin 711 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 130 milyon 237 bin 441 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 130 milyon 122 bin 352 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Sibel Morrow - Ekonomi Haberleri
Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi

Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi

 Yaz ayında 5 bin 208 liralık doğal gaz faturası gelen vatandaşa iki ay sonra tekrardan 5 bin liralık bir fatura daha kesildi

Yaz ayında 5 bin 208 liralık doğal gaz faturası gelen vatandaşa iki ay sonra tekrardan 5 bin liralık bir fatura daha kesildi

 Kilosu 60 bin liradan satılan 'mucize bitki' safran çiçek açtı

Kilosu 60 bin liradan satılan "mucize bitki" safran çiçek açtı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Tunç Soyer Rüya Tabirleri Meral Akşener
Magazin Bülent Ersoy
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Muslera Aykut Kocaman
Tüm Haberler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 14:38:01. #1.11#